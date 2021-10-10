Волонтеры продолжат искать пропавшую рязанку Елену Логунову

Волонтеры намерены продолжить поиск пропавшей рязанки Елены Логуновой. Об этом рассказала детектив Екатерина Шумякина.
Она сообщила о результатах поиска, который проходил в субботу, 9 октября. Новых подозрительных предметов и улик добровольцы не нашли. Поиски продолжались до вечера.
Напомним, накануне в 11:00 возобновились поиски пропавшей Елены Логуновой. Сначала добровольцы искали в районе 193-го км трассы М5 «Урал», после пошли на Сысоевское кладбище. Была найдена черная сумка, волонтеры пересматривали мусорные пакеты в лесополосе. Значимую информацию будут передавать следователям.
Частный детектив Екатерина Шумякина выдвинула версию, где нужно искать пропавшую рязанку Логунову.
Фоторепортаж поисков 9 октября смотрите в разделе «Публикации».