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Волонтеры продолжат искать пропавшую рязанку Елену Логунову
Волонтеры намерены продолжить поиск пропавшей рязанки Елены Логуновой. Об этом рассказала детектив Екатерина Шумякина.

Волонтеры намерены продолжить поиск пропавшей рязанки Елены Логуновой. Об этом рассказала детектив Екатерина Шумякина.

Она сообщила о результатах поиска, который проходил в субботу, 9 октября. Новых подозрительных предметов и улик добровольцы не нашли. Поиски продолжались до вечера.

Напомним, накануне в 11:00 возобновились поиски пропавшей Елены Логуновой. Сначала добровольцы искали в районе 193-го км трассы М5 «Урал», после пошли на Сысоевское кладбище. Была найдена черная сумка, волонтеры пересматривали мусорные пакеты в лесополосе. Значимую информацию будут передавать следователям.

Частный детектив Екатерина Шумякина выдвинула версию, где нужно искать пропавшую рязанку Логунову.

Фоторепортаж поисков 9 октября смотрите в разделе «Публикации».