Мама мальчика, потерявшего конечности в ДТП под Рязанью, начала вести для него YouTube-канал

Мама ребенка, пострадавшего в аварии с автобусом, начала вести его YouTube-канал. До трагедии мальчик создал его сам. Об этом рассказала женщина в своем Instagram.

Мама ребенка, пострадавшего в аварии с автобусом, начала вести его YouTube-канал. До трагедии мальчик создал его сам. Об этом рассказала женщина в своем Instagram.

Она передала их разговор с сыном в больнице.

«Он очень огорчен и подавлен, начал спрашивать, когда ему сделают руку и ножки. Я пыталась его, как могла, поддержать сегодня сама, без психолога. Я надеюсь, позже они с ним обсудят все», — рассказала женщина.

По ее словам, у мальчика подавленное настроение, ему тяжело что-либо делать, и он начал осознавать последствия аварии.

«Сейчас нужна будет активная работа психолога. Физическое состояние со вчерашнего дня не изменилось», — добавила мама.

Она рассказала, что мальчика порадовал YouTube-канал и то, что у него есть друзья и подписчики.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, 10-летний мальчик потерял обе ноги и руку.

Помочь ребенку можно по реквизитам, указанным здесь.