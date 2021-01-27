Женщине, которую ударил ОМОНовец в Петербурге, стало хуже

Маргариту Юдину доставили в больницу, ее снова госпитализировали. Об этом сообщили ее адвокаты.

Жительнице Луги, которую во время митинга в Санкт-Петербурге ударил ногой в живот ОМОНовец, стало хуже. Об этом сообщили ее адвокаты, пишет Команда 29 .

Сообщается, что вечером 26 января юрист и адвокат приехали домой к Маргарите Юдиной, чтобы обсудить позицию защиты и детали дела. Она планирует подать заявление в следком по статье о превышении полномочий и взыскать материальный и моральный ущерб с государства. Однако около дома Юдиной защитники встретили сотрудников прокуратуры, а после женщине стало хуже.

Маргариту Юдину доставили в больницу, ее снова госпитализировали. «Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга», — говорится в сообщении.

Напомним, во время протестов 23 января Юдина заступилась за молодого человека, которого задержали силовики. Один из ОМОНовцев ударил ногой в живот вставшую на пути женщину, она упала и ударилась головой. Пострадавшую доставили в реанимацию, а потом выписали. Полиция принесла ей свои извинения, а ОМОНОвец пришел с цветами.

Фото Команда 29