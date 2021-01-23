В Петербурге ОМОНовец ударил женщину в живот

Журналисты издания «Фонтанка.ру»
Это произошло во время разгона митинга на площади Восстания. По словам очевидцев, она вела себя мирно и просто разговаривала с полицейскими.
На кадрах видно, что женщина вступилась за задержанного. «Зачем вы его схватили, ребята?» — обратилась она к силовикам. В ответ она получила удар в живот, упала и ударилась затылком о землю.
Пострадавшую срочно увезли в больницу.
Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности.
В Рязани задерживали протестующих. Люди собирались на площади Победы, шли по Первомайскому проспекту к площади Ленина, а после к Кремлю.