В Петербурге ОМОНовец ударил женщину в живот

В Петербурге ОМОНовец ударил женщину в живот. Это произошло во время разгона митинга на площади Восстания.

Журналисты издания «Фонтанка.ру» опубликовали видео, на котором сотрудник ОМОНа сильно бьет ногой женщину в живот.

Это произошло во время разгона митинга на площади Восстания. По словам очевидцев, она вела себя мирно и просто разговаривала с полицейскими.

На кадрах видно, что женщина вступилась за задержанного. «Зачем вы его схватили, ребята?» — обратилась она к силовикам. В ответ она получила удар в живот, упала и ударилась затылком о землю.

Пострадавшую срочно увезли в больницу.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности.

В Рязани задерживали протестующих. Люди собирались на площади Победы, шли по Первомайскому проспекту к площади Ленина, а после к Кремлю.