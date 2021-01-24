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Избитая силовиками петербурженка находится в реанимации
Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую ударил в живот ногой силовик в ходе протестных акций 23 января, находится без сознания в реанимации.

Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую ударил в живот ногой силовик в ходе протестных акций 23 января, находится без сознания в реанимации, сообщает telegram-канал Baza.

У женщины констатирована серьезная травма головы, за ночь ее состояние ухудшилось. Виновный еще не найден.

Полиция заявила, что проверит видео инцидента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«ГУ МВД России проводит проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — отметил представитель ведомства.

Напомним, инцидент произошел во время разгона митинга на площади Восстания. По словам очевидцев, женщина вела себя мирно и просто разговаривала с полицейскими. Она вступилась за задержанного, а в ответ получила удар в живот, упала и ударилась затылком о землю.

Несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности.