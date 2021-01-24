В Петербурге ударивший женщину полицейский пришел к ней в больницу с цветами

В Санкт-Петербурге силовик, ударивший женщину, пришел к ней в больницу с цветами и извинился. Пострадавшая простила мужчину.

В Санкт-Петербурге силовик, ударивший женщину, пришел к ней в больницу с букетом цветов. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит. Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — сказал мужчина.

Пострадавшая простила его.

Женщину уже выписывают из больницы, ее состояние удовлетворительное, пояснили в больнице НИИ имени Джанелидзе.

Напомним, жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую ударил в живот ногой силовик в ходе протестных акций 23 января, находилась в реанимации.