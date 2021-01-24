Полиция извинилась перед избитой на акции протеста петербурженкой

В Санкт-Петербурге полиция извинилась перед женщиной, которую сотрудник правоохранительных органов пнул во время несанкционированной акции протеста 23 января.

В Санкт-Петербурге полиция извинилась перед женщиной, которую сотрудник правоохранительных органов пнул во время несанкционированной акции протеста 23 января, сообщил Mash.

Начальник управления организации охраны общественного порядка полковник Сергей Музыка навестил женщину в больнице. Он принес извинения от лица всего личного состава.

«Это не наши методы», — добавил он.

Сергей Музыка пообещал пострадавшей найти и наказать виноватых. Он заверил, что МВД готово оказать ей любую помощь. Женщина извинения приняла и заявила, что не имеет никаких претензий к полиции.

Напомним, жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую ударил в живот ногой силовик в ходе протестных акций 23 января, находится в реанимации.