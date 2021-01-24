\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 24
Пнд, 25
Втр, 26
ЦБ USD 74.36 0.99 23/01
ЦБ EUR 90.41 1.44 23/01
Нал. USD 73.85 / 76.81 11:06
Нал. EUR 90.15 / 92.9 10:41
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
5 129
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
22 января 09:56
5 818
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
20 января 16:31
9 596
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
20 января 11:49
13 471
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Полиция извинилась перед избитой на акции протеста петербурженкой
В Санкт-Петербурге полиция извинилась перед женщиной, которую сотрудник правоохранительных органов пнул во время несанкционированной акции протеста 23 января.

В Санкт-Петербурге полиция извинилась перед женщиной, которую сотрудник правоохранительных органов пнул во время несанкционированной акции протеста 23 января, сообщил Mash.

Начальник управления организации охраны общественного порядка полковник Сергей Музыка навестил женщину в больнице. Он принес извинения от лица всего личного состава.

«Это не наши методы», — добавил он.

Сергей Музыка пообещал пострадавшей найти и наказать виноватых. Он заверил, что МВД готово оказать ей любую помощь. Женщина извинения приняла и заявила, что не имеет никаких претензий к полиции.

Напомним, жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую ударил в живот ногой силовик в ходе протестных акций 23 января, находится в реанимации.