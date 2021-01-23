Протестующие в Рязани покидают площадь Победы

Протестующие в Рязани покидают площадь Победы. Судя по лозунгам, люди собрались идти на площадь Ленина.

Протестующие в Рязани покидают площадь Победы. Судя по лозунгам, люди собрались идти на площадь Ленина. Колонна митингующих идет по Первомайскому проспекту, некоторым сигналят водители. Собравшиеся поют «Перемен требуют наши сердца», скандируют: «Хватит нам врать!».

В центре Рязани начались перебои с мобильной связью.

По данным корреспондента РЗН. инфо, забрали нескольких человек, массовых задержаний не было. В руках у некоторых протестующих портреты Навального.

Напомним, несанкционированные акции протеста проходят в субботу, 23 января, в Рязани и других городах России.

К митингам призывали сторонники Алексея Навального, которого задержали после возвращения из Германии. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности.

В Рязани на площади Победы собрались около 500 человек.