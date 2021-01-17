Навального задержали в аэропорту Шереметьево

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле. О задержании сообщили в УФСИН. Его задержали сразу по прилете из Германии из-за многократных нарушений постановления суда

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле. О задержании сообщили в УФСИН.

Его задержали сразу по прилете из Германии из-за многократных нарушений постановления суда, сообщает RT.

30 декабря 2014 года Навального и его брата осудили за хищение у французской косметической компании Yves Rocher более 26 млн рублей. Тогда Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условно. У него был испытательный срок до 29 декабря 2020 года, в течение которого он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.

Из-за того, что постановление было нарушено шесть раз, 29 декабря Навальный был объявлен в федеральный розыск «с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

Теперь ФСИН через суд требует изменить условный срок Навального на реальный за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции.