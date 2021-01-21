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Попавших в рязанскую ДОБК мальчиков отправят в Дом ребенка
Двоих мальчиков в возрасте 6 месяцев и 1 года 9 месяцев изъяли из семьи. У старшего зафиксировали ссадины и гематомы на лице и теле. Полиция считает, что ребенка избил пьяный дед.

Попавших в рязанскую ДОБК мальчиков временно отправят в Дом ребенка. Об этом в четверг, 21 января, сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на главного специалиста по опеке и попечительству администрации Рыбновского района Ольгу Лукьянову.

Напомним, двоих мальчиков в возрасте 6 месяцев и 1 года 9 месяцев изъяли из семьи. У старшего зафиксировали ссадины и гематомы на лице и теле. Полиция считает, что ребенка избил пьяный дед.

Мать детей на учете не состоит. Она жила с мальчиками у сожителя в Рязани, но потом вернулась к отцу в Рыбное.

«Можно было бы мальчиков временно определить в Дом ребенка, а мать поставить на обслуживание в комплексный центр, помочь ей. Но так как зафиксированы побои на теле и лице старшего ребенка, — хоть и не она их наносила, но в ее присутствии, — дети были из семьи изъяты», — пояснила Лукьянова.

По ее словам, к матери у органов опеки «много вопросов».

«В настоящее время мы готовим иск в суд о лишении матери родительских прав», — добавила специалист.

Проверки начали в прокуратуре, полиции и следкоме.