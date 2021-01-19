\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
-13°
Чтв, 21
-13°
Птн, 22
ЦБ USD 73.72 -0.25 20/01
ЦБ EUR 89.21 -0.12 20/01
Нал. USD 73.57 / 74.54 17:25
Нал. EUR 89.17 / 90 16:53
Новости
Коронавирус
Публикации
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
Вчера 18:31
2 006
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 2021 15:00
10 322
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
10 779
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
18 961
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Соцсети: в рязанскую ОДКБ попали двое избитых детей
Во вторник, 19 января, в соцсети появился пост с просьбой о помощи двум детям со следами побоев на лицах. Автор сообщила, что одному из мальчиков два года, второму еще нет года.

Во вторник, 19 января, в группе «Женская Рязань» появился пост с просьбой о помощи двум детям со следами побоев на лицах. Автор сообщила, что одному из мальчиков два года, второму еще нет года.

В комментариях несколько подписчиц группы утверждают, что дозвонились до больницы, им подтвердили, что дети находятся под наблюдением медиков.

Как выяснилось, пост написала знакомая матери мальчиков. По ее словам, снимок одного из избитых детей ей показал их отец. После этого она решила навестить бывшую подругу, но застала в ее доме только пьяного деда мальчиков. Как пояснила женщина, мать и детей к этому моменту «уже забрали».

По словам рязанки, в дом приезжала полицейские, в том числе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Женщина считает виновным в избиении детей их деда. Отец мальчиков с ними не живет.