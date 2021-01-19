Соцсети: в рязанскую ОДКБ попали двое избитых детей

Во вторник, 19 января, в соцсети появился пост с просьбой о помощи двум детям со следами побоев на лицах. Автор сообщила, что одному из мальчиков два года, второму еще нет года.

Во вторник, 19 января, в группе «Женская Рязань» появился пост с просьбой о помощи двум детям со следами побоев на лицах. Автор сообщила, что одному из мальчиков два года, второму еще нет года.

В комментариях несколько подписчиц группы утверждают, что дозвонились до больницы, им подтвердили, что дети находятся под наблюдением медиков.

Как выяснилось, пост написала знакомая матери мальчиков. По ее словам, снимок одного из избитых детей ей показал их отец. После этого она решила навестить бывшую подругу, но застала в ее доме только пьяного деда мальчиков. Как пояснила женщина, мать и детей к этому моменту «уже забрали».

По словам рязанки, в дом приезжала полицейские, в том числе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Женщина считает виновным в избиении детей их деда. Отец мальчиков с ними не живет.