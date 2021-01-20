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Следователи начали проверку из-за избиения малолетнего ребенка под Рязанью
Двух малолетних детей доставили в ОДКБ 19 января. У одного из них были следы побоев. Проверки начали в прокуратуре и полиции, теперь все обстоятельства происшествия выяснят следователи.

Материал об избиении ребенка в Рыбном передали из полиции в органы СУ СКР России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

Двух малолетних детей доставили в ОДКБ 19 января. У одного из них были следы побоев.

Проверки начали в прокуратуре и полиции, теперь все обстоятельства происшествия выяснят следователи.

На данный момент установлено, что 19 января двух детей семи месяцев и 1,8 года доставили в больницу из Рыбного. У старшего ребенка обнаружили ушибы мягких тканей, ссадины и гематомы на лице, голове и теле. По предварительным данным, телесные повреждения причинены ему дома одним из членов семьи. Детей изъяли из семьи органы опеки и полиции.

Следователи опросят родственников, свидетелей, представителей органов опеки, изучат медицинскую документацию. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее появилась информация, что попавшего в больницу мальчика избил пьяный дед.