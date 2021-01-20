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Рязанский омбудсмен уточнила, что в ОДКБ поступил один ребенок с побоями
Во вторник, 19 января, в сети появилась информация о попавших в больницу мальчиках со следами побоев на лицах. Старшему два года, младшему нет и года.

В рязанскую ОДКБ поступил один ребенок с телесными повреждениями. Об этом рассказала региональный детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.

По ее словам, двух детей поместили в больницу через полицию. Их мать проживала в областном центре.

«Дети серьезно не пострадали. У старшего мальчика (год и восемь месяцев) обнаружили следы побоев. Сейчас мы разбираемся в ситуации, что именно произошло в семье», — отметила Евдокимова.

Во вторник, 19 января, в сети появилась информация о попавших в больницу мальчиках со следами побоев на лицах. Старшему два года, младшему нет и года.

Как выяснилось, пост написала знакомая их матери. По ее словам, снимок одного из избитых детей ей показал их отец. После этого она решила навестить бывшую подругу, но застала в доме только пьяного деда мальчиков. Как пояснила женщина, мать и детей к этому моменту «уже забрали».

По словам рязанки, в дом приезжала полицейские, в том числе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Женщина считает виновным в избиении детей их деда. Отец мальчиков с ними не живет.

Ранее минздрав сообщил о состоянии детей.

В полиции рассказали подробности случившегося.