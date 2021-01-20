Рязанская прокуратура проверит семью попавших в ОДКБ детей

Накануне органы опеки и полиция изъяли «в связи с угрозой жизни и здоровью» двух мальчиков в возрасте 7 месяцев и 1 года 8 месяцев. Их отправили в больницу. У старшего ребенка при осмотре зафиксировали ушибы мягких тканей.

Рязанская прокуратура проверит семью попавших в ОДКБ детей. Об этом в среду, 20 января, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Накануне органы опеки и полиция изъяли «в связи с угрозой жизни и здоровью» двух мальчиков в возрасте 7 месяцев и 1 года 8 месяцев. Их отправили в больницу.

У старшего ребенка при осмотре зафиксировали ушибы мягких тканей.

Прокуратура выяснит, как родители исполняли свои обязанности по воспитанию детей, а также даст «принципиальную оценку соблюдению требований федерального законодательства должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов внутренних и дел».

Ране минздрав сообщил о состоянии детей.

В полиции рассказали подробности случившегося.