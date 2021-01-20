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Полиция: попавшего в рязанскую ОДКБ мальчика избил пьяный дед
По предварительной информации, до недавнего времени мать жила с детьми у сожителя в Рязани. В конце новогодних праздников она вернулась к отцу в Рыбное. Вечером 16 января пьяный 47-летний мужчина побил старшего ребенка.

Пресс-служба рязанского УМВД сообщила, что попавшего в рязанскую ОДКБ мальчика избил пьяный дед. Ребенка и его младшего брата изъяли из семьи.

Жители Рыбного позвонили в полицию и рассказали о шуме в соседнем доме. Там живут 47-летний мужчина, его 21-летняя дочь и ее сыновья в возрасте 6 месяцев и в возрасте 1 год и 9 месяцев. В доме были антисанитария, отсутствовали еда и детское питание для детей.

На лице, голове и теле старшего ребенка полицейские заметили следы побоев. Детей отправили в ОДКБ, сейчас они находятся под присмотром врачей. Медики зафиксировали у пострадавшего мальчика ушибы, ссадины и гематомы.

По предварительной информации, до недавнего времени мать жила с детьми у сожителя в Рязани. В конце новогодних праздников она вернулась к отцу в Рыбное. Вечером 16 января пьяный 47-летний мужчина побил старшего ребенка. Ранее злоумышленника привлекали к административной ответственности за распитие спиртного.

«Мать детей на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла, ранее в поле зрения полиции не попадала», — отметили в пресс-службе.

В УМВД по факту избиения ребенка проводят проверку, по ее результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.

«Также решается вопрос о лишении матери родительских прав», — добавили в полиции.

Проверку также начала прокуратура.

В минздраве рассказали о состоянии детей.