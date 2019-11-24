Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем. Соответствующий пост появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Девушка утверждает, что ее отец не совершал никакого преступления.

«Я обращаюсь ко всем тем кто знает меня, мою семью и моего отца, не верьте тому, что сливают в сеть! Он не совершал того в чем его обвиняют! Это наглая ложь! Те кто убили Алексея, о чем я искренне сожалею, и не важно как они разошлись с папой, это были только их отношения, но именно это послужило отличным мотивом, что бы свалить вину на отца, именно эти люди грамотно спланировали как убрать двух крупнейших перевозчиков Рязани», — сообщила Наталья Рогачева.

Также она пояснила, что когда произошло убийство, ей стало страшно за отца.

«Когда в СМИ появилась информация о том что преступники оставили машину прямо у прокуратуры, я подумала, что это был плевок, насмешка над следственными органами, я тогда и подумать не могла чем это обернется. Сейчас сопоставив все факты изложенные в СМИ становится очевидным, что это грамотно спланированные действия. В Спасские камеры можно буквально пересчитать по пальцам, машину поставили именно под одну из них возле прокуратуры. Машина оформлена на одного из преступников, это парадокс! поэтому так быстро нашли исполнителей, после чего якобы вышли на посредников, а тот сразу же указал на Рогачева. Произвели задержание всех лиц, о чем сняли очень качественный красиво смонтированный фильм, не хватало только саундтрека», — рассказала рязанка.

Также девушка считает странным, что дело так быстро раскрыли.

«Такое ощущение что все произошло по написанному сценарию. Теперь я это ясно понимаю. И от этого мне еще больше страшно. И как с этим бороться я пока не понимаю, но пойду до конца», — заключила Рогачева.

Напомним, тело бизнесмена с огнестрельными ранениями в голову и туловище нашли в машине около Спасска в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто». Убитому было 39 лет. У него остались жена и сын, который в этом году закончил школу. С бизнесменом простились 30 сентября. Стали известны подробности убийства.

Фото Натальи Рогачевой