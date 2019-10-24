Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе

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Стали известны подробности убийства рязанского бизнесмена Алексея Громова. Их опубликовала «Новая газета».
Случай
По информации «Новой газеты», двое убийц, готовясь к преступлению около суток ждали бизнесмена возле понтонной переправы между Старой Рязанью и Старорязанскими двориками.
Для маскировки они делали вид, что чинят сломавшийся автомобиль Lada с номерами Мордовии (13).
«Парочка „ремонтников“ врезалась в память буксирщика», — написало издание.
Утром 26 сентября мужчины «проголосовали» перед единственным в то время на дороге автомобилем Громова. Бизнесмен притормозил, но вместо просьбы получил семь пуль.
Убийцы направились в Спасск, бросили автомобиль на улице Советской у входа в прокуратуру района.
«Сложно сказать, случайно или преднамеренно, но по „горячим следам“ убийц вычислить и задержать не удалось. Камера видеонаблюдения на здании райпрокуратуры висит. Более того, она зафиксировала двоих мужчин в капюшонах, выходящих из машины», — отметили в сообщении.
Основной версией газета назвала профессиональную деятельность бизнесмена, но не исключила мотивы личного характера.
Напомним, Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто». Следователи
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