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14:54, 24 октября 2019 601
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Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе

Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе

Стали известны подробности убийства рязанского бизнесмена Алексея Громова. Их опубликовала «Новая газета».

Случай произошел в субботу, 26 сентября. Утром в этот день тело 39-летнего Громова нашли с огнестрельными ранениями в туловище и «контрольным» в висок в его автомобиле на дороге между селом Фатьяновка и городом Спасск-Рязанский Рязанской области.

По информации «Новой газеты», двое убийц, готовясь к преступлению около суток ждали бизнесмена возле понтонной переправы между Старой Рязанью и Старорязанскими двориками.

Для маскировки они делали вид, что чинят сломавшийся автомобиль Lada с номерами Мордовии (13).

«Парочка „ремонтников“ врезалась в память буксирщика», — написало издание.

Утром 26 сентября мужчины «проголосовали» перед единственным в то время на дороге автомобилем Громова. Бизнесмен притормозил, но вместо просьбы получил семь пуль.

Убийцы направились в Спасск, бросили автомобиль на улице Советской у входа в прокуратуру района.

«Сложно сказать, случайно или преднамеренно, но по „горячим следам“ убийц вычислить и задержать не удалось. Камера видеонаблюдения на здании райпрокуратуры висит. Более того, она зафиксировала двоих мужчин в капюшонах, выходящих из машины», — отметили в сообщении.

Основной версией газета назвала профессиональную деятельность бизнесмена, но не исключила мотивы личного характера.

Напомним, Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто». Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). С бизнесменом простились 30 сентября.


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