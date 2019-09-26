Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности

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Известного рязанского бизнесмена Алексея Громова расстреляли в машине. Об этом
Тело бизнесмена с огнестрельными ранениями в голову и туловище
Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Они собирают улики на месте происшествия.
«Проверяются различные версии, в том числе связанные с его коммерческой деятельностью», — отметили в следкоме.
Напомним, Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто».
Водителей, проезжавших по дороге между Спасск-Рязанским и селом Фатеевка с 06:30 до 7:30, просят позвонить по телефонам:
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Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.