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14:44, 26 сентября 2019 884
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Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности

Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности

Известного рязанского бизнесмена Алексея Громова расстреляли в машине. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Тело бизнесмена с огнестрельными ранениями в голову и туловище нашли в машине между Спасск-Рязанским и селом Фатьяновка в четверг, 26 сентября.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Они собирают улики на месте происшествия.

«Проверяются различные версии, в том числе связанные с его коммерческой деятельностью», — отметили в следкоме.

Напомним, Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто».

Водителей, проезжавших по дороге между Спасск-Рязанским и селом Фатеевка с 06:30 до 7:30, просят позвонить по телефонам: +7 (903) 838-82-01 или 02.


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