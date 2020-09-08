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Заступившегося за мастурбировавшего рязанского учителя коллегу могут уволить — СМИ
Мужчина решил выступить в защиту мастурбировавшего педагога.

Коллегу, который заступился за учителя Ключанской школы Кораблинского района, уволят. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, мужчина «попался» журналистам, приехавшим в школу из Москвы. Он решил выступить в защиту коллеги.

Источник издания сообщил, что его «уже завтра уволят».

Напомним, мастурбировавшего учителя сняла на видео семиклассница. По ее словам, он мастурбировал на уроке не впервые. Также стали известны подробности о преподавателе.

Проверку начали в областном минобре и СК. Следователи возбудили дело после произошедшего.