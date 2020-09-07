Следователи возбудили дело в отношении рязанского учителя, мастурбировавшего перед школьницей

Там добавили, что пока мужчина не арестован.

Следователи возбудили дело в отношении рязанского учителя, мастурбировавшего перед школьницей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

«По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по части 2 стати 135 УК «Развратные действия сексуального характера в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что пока мужчина не арестован.

Напомним, в Ключанской средней школе № 11 Кораблинского района семиклассница сняла на видео учителя, который мастурбировал на уроке. По ее словам, такое происходит не впервые. Также стали известны подробности о преподавателе. Проверку после ситуации начали в областном минобре и СК.

Мужчина объяснил свой поступок. Также СМИ опубликовали видео инцидента (18+).