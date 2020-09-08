СМИ рассказали о семье 13-летней рязанки, перед которой мастурбировал учитель

По данным СМИ, семиклассница находится дома.

« Областная рязанская газета » рассказала о семье 13-летней рязанки, перед которой мастурбировал учитель. Информацию получили от местных жителей.

Отмечается, что в семье подростка четыре человека: муж, жена и две дочери. У матери это второй брак, который длится уже более десяти лет. Дети рождены от первого брака, но отчим воспитывает девочек как родных с малого возраста. Старшая дочь уже закончила школу и получает высшее образование, младшая учится в седьмом классе. Отчим работает в охранной фирме в Москве, мать ранее работала на заводе, в настоящее время занимается воспитанием дочери и домашним хозяйством.

По данным СМИ, семиклассница находится дома, но в школу пока не ходит.

Напомним, учителя сняла на видео девочка в Ключанской средней школы № 11 Кораблинского района. По ее словам, он мастурбировал на уроке не впервые. Также стали известны подробности о преподавателе.

Проверку начали в областном минобре и СК. Следователи возбудили дело после произошедшего.