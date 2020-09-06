Мастурбировавший перед семиклассницей рязанский учитель объяснил свой поступок

Учитель объяснил свое поведение тем, что у него случилась эрекция и ходить с ней было неуместно.

Преподаватель английского языка и истории, мастурбировавший прямо на уроке перед семиклассницей, не отрицает факта произошедшего. Об этом передает Лайф со ссылкой на собственный источник.

Учитель объяснил свое поведение тем, что у него случилась эрекция и ходить с ней было неуместно. При этом он извинился перед руководством школы.

Как пишет СМИ, психологических отклонений у 54-летнего мужчины не было, он проходил проверку перед началом учебного года. Однако школьники неоднократно замечали странные действия учителя под столом. «Сейчас он задержан, проводится проверка. Случившийся инцидент находится на контроле у руководства прокуратуры Рязанской области», — говорится в сообщении.

Напомним, учителя, мастурбировавшего на уроке в Ключанской средней школе № 11 Кораблинского района, сняла на видео семиклассница. По ее словам, такое происходит не впервые. Также стали известны подробности о преподавателе. Проверку после ситуации начали в областном минобре и СК.