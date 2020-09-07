Коллега мастурбировавшего рязанского учителя заявил, что его спровоцировала школьница

По его словам, это была инсценировка, ребенка подставили.

Коллега бывшего педагога Ключанской средней школы № 11 Кораблинского района, который мастурбировал при ученице на уроке, заявил, что девочка сама спровоцировала мужчину на это. Об этом он сообщил Life .

По его словам, это была инсценировка, ребенка подставили.

«Банда у нас тут в селе есть такая, которой чем хуже, тем лучше. Они делают все, чтобы в школе и в селе было хуже. Они девочку подговорили, даже телефон ей купили новый, у нее плохой был. А девочку сейчас спрятали, увезли в Мордовию», — рассказал мужчина.

По его словам, девочка спровоцировала мужчину. Он отметил, что школьница выглядит взросло и имеет пышные формы. Педагог отметил, что она из неблагополучной семьи.

Другие коллеги сообщили, что уволенный учитель работал в школе второй год. Ранее он преподавал в Рязани.

Напомним, учителя сняла на видео семиклассница. По ее словам, он мастурбировал на уроке не впервые. Также стали известны подробности о преподавателе.

Проверку начали в областном минобре и СК. Следователи возбудили дело после произошедшего.