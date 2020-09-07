Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 07
23°
Вт, 08
22°
Ср, 09
16°
ЦБ USD 75.59 0.41 08/09
ЦБ EUR 89.48 0.44 08/09
Нал. USD 74.8 / 77.6 17:29
Нал. EUR 88.6 / 90.3 18:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
12 часов назад
1 839
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
13 часов назад
1 200
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
7 989
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
3 сентября 16:17
12 857
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Коллега мастурбировавшего рязанского учителя заявил, что его спровоцировала школьница
По его словам, это была инсценировка, ребенка подставили.

Коллега бывшего педагога Ключанской средней школы № 11 Кораблинского района, который мастурбировал при ученице на уроке, заявил, что девочка сама спровоцировала мужчину на это. Об этом он сообщил Life.

По его словам, это была инсценировка, ребенка подставили.

«Банда у нас тут в селе есть такая, которой чем хуже, тем лучше. Они делают все, чтобы в школе и в селе было хуже. Они девочку подговорили, даже телефон ей купили новый, у нее плохой был. А девочку сейчас спрятали, увезли в Мордовию», — рассказал мужчина.

По его словам, девочка спровоцировала мужчину. Он отметил, что школьница выглядит взросло и имеет пышные формы. Педагог отметил, что она из неблагополучной семьи.

Другие коллеги сообщили, что уволенный учитель работал в школе второй год. Ранее он преподавал в Рязани.

Напомним, учителя сняла на видео семиклассница. По ее словам, он мастурбировал на уроке не впервые. Также стали известны подробности о преподавателе.

Проверку начали в областном минобре и СК. Следователи возбудили дело после произошедшего.