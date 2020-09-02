Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили «Новичком»

Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву.

Военные токсикологи установили, что Алексея Навального отравили боевым веществом группы «Новичок». Об этом в среду, 2 сентября, со ссылкой на кабмин ФРГ передает ТАСС.

В кабмине ФРГ сообщили, что уведомят Евросоюз и НАТО о результатах обследования Навального.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.

Ранее проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.