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Очевидец драки рассказала, за что избили школьницу в Новомичуринске
Об издевательствах подростков над девочкой стало известно 24 августа.

Очевидец драки рассказала РЗН. инфо, за что избили школьницу в Новомичуринске. По ее словам, подростки наказали девочку за издевательства над младшеклассниками.

«Мы с ней в одной школе учимся. Я не участвовала в избиении, просто рядом стояла. Она получила за то, что издевалась над младшими девочками. Да даже над той, которая с видео, блондинка», — рассказала собеседница.

Также девушка написала в соцсетях, что за избиение подросткам «ничего не будет» и вину ни она, ни участники драки не чувствуют.

Источник, знакомый с ситуацией пояснил корреспонденту, что подобные конфликты происходят на территории школы №1 постоянно и жители не раз обращались в администрацию города по этому поводу. Однако до последнего случая никакие меры не были приняты.

Собеседник добавил, что подростки, которые избили девочку, рассказывают в социальных сетях, что родители ими гордятся.

«Эти школьники во всех постах пишут о том, что им все равно. Родители якобы ими гордятся и ничего им за это не сделают», — сказал мужчина.

Напомним, об издевательствах подростков над девочкой стало известно 24 августа. Видео с инцидентом опубликовали «ВКонтакте».

На ролике видно, что пострадавшую бьют ногами и руками, таскают за волосы, заставляют встать на колени. Полиция нашла подростков. Проверку также назначила прокуратура. СК также подключился к делу.