Подростки, издевающиеся над девочкой в Новомичуринске, найдены — полиция

Полиция начала проверку по поводу произошедшего.

В полиции рассказали, что установлены личности подростков, которые издевались над девочкой в Новомичуринске и снимали происходящее на камеру.

«Несколько дней назад нам поступила информация об этом инциденте. Участники видео установлены. На данный момент проводится проверка», — пояснили в ведомстве.

Напомним, что в ролике дети избивают девочку руками и ногами, кричат на нее, заставляют встать на колени, таскают за волосы. Ролик можно посмотреть по ссылке.