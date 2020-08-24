СК начал проверку из-за избиения девочки подростками в Новомичуринске
Пострадавшую били ногами и руками, таскали за волосы.
Рязанский следственный комитет начал проверку из-за избиения девочки группой подростков в Новомичуринске. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ведомства.
«На данный момент нами проводится проверка», — прокомментировали в следственном комитете.
Ранее стало известно об издевательствах подростков над девочкой. Видео с инцидентом опубликовали во «ВКонтакте». На ролике видно, что пострадавшую бьют ногами и руками, таскают за волосы, заставляют встать на колени.
По сообщению полиции, подростков, которые избивали ровесницу, нашли.