СК начал проверку из-за избиения девочки подростками в Новомичуринске

Пострадавшую били ногами и руками, таскали за волосы.

Рязанский следственный комитет начал проверку из-за избиения девочки группой подростков в Новомичуринске. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ведомства.

«На данный момент нами проводится проверка», — прокомментировали в следственном комитете.

Ранее стало известно об издевательствах подростков над девочкой. Видео с инцидентом опубликовали во «ВКонтакте». На ролике видно, что пострадавшую бьют ногами и руками, таскают за волосы, заставляют встать на колени.

По сообщению полиции, подростков, которые избивали ровесницу, нашли.