Прокуратура начала проверку после видео с издевательством над девочкой в Новомичуринске

По итогам примут меры, а также проведут «необходимые профилактические мероприятия».

Прокуратура Пронского района проверит обстоятельства конфликта подростков в Новомичуринске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В соцсети ранее появился ролик, в котором подростки бьют девочку, кричат на нее, заставляют встать на колени и таскают за волосы. Прокуратура оценит деятельность «органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, образовательных организаций, также исполнение их родителями возложенных на них обязанностей по воспитанию».

По итогам примут меры, а также проведут «необходимые профилактические мероприятия».

Ранее проверку назначили следователи. Полиция нашла подростков, устроивших конфликт.