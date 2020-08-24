Прокуратура начала проверку после видео с издевательством над девочкой в Новомичуринске
По итогам примут меры, а также проведут «необходимые профилактические мероприятия».
Прокуратура Пронского района проверит обстоятельства конфликта подростков в Новомичуринске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В соцсети ранее появился ролик, в котором подростки бьют девочку, кричат на нее, заставляют встать на колени и таскают за волосы. Прокуратура оценит деятельность «органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, образовательных организаций, также исполнение их родителями возложенных на них обязанностей по воспитанию».
По итогам примут меры, а также проведут «необходимые профилактические мероприятия».
Ранее проверку назначили следователи. Полиция нашла подростков, устроивших конфликт.