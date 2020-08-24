По результатам избиения девочки в Новомичуринске следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщила
Конфликт подростков произошел на территории школы. Следователи дадут оценку действиям педагогов учебного учреждения.
«Следственные органы инициировали вопрос вопрос об изъятии материала из полиции и передачи его для проведения дальнейшей проверки в региональное следственное управление», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно об издевательствах подростков над девочкой. Видео с инцидентом опубликовали «ВКонтакте». На ролике видно, что пострадавшую бьют ногами и руками, таскают за волосы, заставляют встать на колени. Полиция нашла подростков. Проверку также назначила прокуратура.