Подростка избили на территории новомичуринской школы — следователи

Следователи дадут оценку действиям педагогов учебного учреждения.

По результатам избиения девочки в Новомичуринске следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Конфликт подростков произошел на территории школы. Следователи дадут оценку действиям педагогов учебного учреждения.

«Следственные органы инициировали вопрос вопрос об изъятии материала из полиции и передачи его для проведения дальнейшей проверки в региональное следственное управление», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно об издевательствах подростков над девочкой. Видео с инцидентом опубликовали «ВКонтакте». На ролике видно, что пострадавшую бьют ногами и руками, таскают за волосы, заставляют встать на колени. Полиция нашла подростков. Проверку также назначила прокуратура.