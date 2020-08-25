Школьницу из Новомичуринска избили дети из неблагополучных семей — СМИ
Федеральный телеканал рассказал о случившемся на школьном дворе.
Большинство подростков, которые избивали школьницу в Новомичуринске, из неблагополучных семей. Об этом сообщили в эфире НТВ.
Телеканал рассказал о случившемся на школьном дворе. По словам местного мальчика, эта компания постоянно бывает на турниках: курят, пьют, к ним присоединяются дети лет десяти.
Напомним, об издевательствах подростков над девочкой стало известно 24 августа. Видео с инцидентом опубликовали «ВКонтакте».
На ролике видно, что пострадавшую бьют ногами и руками, таскают за волосы, заставляют встать на колени. Полиция нашла подростков. Проверку также назначила прокуратура. СК также подключился к делу.