После жалоб рязанцев на условия в больнице №10 уволилась главврач

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В Рязани уволилась главный врач больницы №10 Ольга Быстрова. Приказ опубликовали на
Отмечается, что Быстрова уволилась по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен заместитель главного врача Олег Митряев.
Напомним, в субботу, 8 февраля, рязанка
Позже представители больницы
Региональный минздрав в ответе на официальный запрос РЗН. инфо сообщил, что закончить ремонт в больнице планируют летом 2020 года.
Фото с сайта
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