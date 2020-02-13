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16:29, 13 февраля 2020 547
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После жалоб рязанцев на условия в больнице №10 уволилась главврач

После жалоб рязанцев на условия в больнице №10 уволилась главврач

В Рязани уволилась главный врач больницы №10 Ольга Быстрова. Приказ опубликовали на сайте регионального минздрава в четверг, 13 февраля.

Отмечается, что Быстрова уволилась по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен заместитель главного врача Олег Митряев.

Напомним, в субботу, 8 февраля, рязанка пожаловалась на состояние палаты и туалета в гинекологическом отделении больницы №10. Тогда же прокуратура начала проверку.

Позже представители больницы рассказали РЗН. инфо, что ролик «не соответствует действительности». После публикации видео в соцсетях всех пациентов начали переселять в отремонтированные палаты.

Региональный минздрав в ответе на официальный запрос РЗН. инфо сообщил, что закончить ремонт в больнице планируют летом 2020 года.

Фото с сайта rgb10.uzrf.ru


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