RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В среду, 12 февраля, рязанцы подняли в соцсетях тему компенсации за «рыбную» воду. Горожане считают, что «Водоканал» должен провести перерасчет тарифов и возместить убытки за покупку бутилированной воды.
В группе «
«Нам поставляют некачественную воду, соответственно, городские службы в лице „Водоканала“ оказывают нам некачественную услугу. Мы считаем, что у Рязанского „Водоканала“ достаточно средств и компетенции оказывать качественные услуги по поставке воды в наши дома, — заявляют недовольные горожане. — Проблему „вонючей“ воды можно считать следствием преступной халатности сотрудников соответствующего подразделения, которые могли предугадать данную ситуацию и предпринять все необходимые меры заблаговременно».
За два часа пост набрал почти 400 лайков и более 80 репостов.
Напомним, в конце января вода с неприятным запахом
В «Водоканале» РЗН. инфо
На прошлой неделе прокуратура заявила, что называть рязанскую воду с рыбным запахом качественной
Вечером 10 февраля рязанцы
Губернатор поручил разобраться с проблемой и заявил, что пользоваться «рыбной» водой «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМузей-заповедник Сергея Есенина рассказал о работе в праздники
|
cледующая новость →В Ермишинском районе ссора отца и сына из-за женщины едва не закончилась убийством
В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.