В среду, 12 февраля, рязанцы подняли в соцсетях тему компенсации за «рыбную» воду. Горожане считают, что «Водоканал» должен провести перерасчет тарифов и возместить убытки за покупку бутилированной воды.

В группе « Новости Рязани ВКонтакте » рязанцы возмущаются тем, что вынуждены платить за воду с запахом рыбы.

«Нам поставляют некачественную воду, соответственно, городские службы в лице „Водоканала“ оказывают нам некачественную услугу. Мы считаем, что у Рязанского „Водоканала“ достаточно средств и компетенции оказывать качественные услуги по поставке воды в наши дома, — заявляют недовольные горожане. — Проблему „вонючей“ воды можно считать следствием преступной халатности сотрудников соответствующего подразделения, которые могли предугадать данную ситуацию и предпринять все необходимые меры заблаговременно».

За два часа пост набрал почти 400 лайков и более 80 репостов.

Напомним, в конце января вода с неприятным запахом текла из кранов домов примерно 35 тысяч рязанцев в разных районах города.

В «Водоканале» РЗН. инфо рассказали о причинах появления «рыбного» запаха у воды. Из-за зловония пришлось перейти на другой водозабор из Оки.

На прошлой неделе прокуратура заявила, что называть рязанскую воду с рыбным запахом качественной рано .

Вечером 10 февраля рязанцы вновь стали жаловаться на «рыбную» воду. После этого мэр рассказала о регулярных проверках воды.