Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:26, 11 февраля 2020 220
 0    0

Рязанцы вновь пожаловались на «рыбную» воду

Рязанцы вновь пожаловались на «рыбную» воду

Фото: Pixabay.com

Рязанцы вновь пожаловались на «рыбную» воду. Вечером в понедельник, 10 февраля, горожане в соцсетях начали обсуждать ухудшение качества водопроводной воды.

Жители домой на улицах Новой, Фирсова, площади Попова, Касимовском шоссе выразили недовольство, что вода вновь приобрела «чудесный аромат вяленой воблы».

«Разговоры поутихли, и снова за свое взялся «Водоканал», — возмущаются рязанцы.

Люди боятся пить воду с рыбным запахом и мыться ей. Жильцы трех корпусов дома №57 на Касимовском шоссе рассказали о появлении красных пятен на коже.

«Мы переехали 14 декабря. С тех пор у меня постоянно красные пятна на руках. А после душа так вообще кожу снять хочется, все чешется и жжется, все тело в красных пятнах», - отметила одна из горожанок.

Напомним, в конце января 35 тысяч рязанцев пожаловались на «рыбную» воду. Вода с неприятным запахом текла из кранов домов в разных районах города.

В «Водоканале» РЗН. инфо рассказали о причинах появления «рыбного» запаха у воды. Из-за запаха перешли на другой водозабор из Оки.

На прошлой неделе прокуратура заявила, что называть рязанскую воду с рыбным запахом качественной рано.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 5 611
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 2 759
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 6 592
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
10:51, 6 февраля 2020 1 720
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
11:10, 29 января 2020 2 722
Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом 2
Все новости
Форум