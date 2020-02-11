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Фото: Pixabay.com
Рязанцы вновь пожаловались на «рыбную» воду. Вечером в понедельник, 10 февраля, горожане в соцсетях начали обсуждать ухудшение качества водопроводной воды.
Жители домой на улицах Новой, Фирсова, площади Попова, Касимовском шоссе выразили недовольство, что вода вновь приобрела «чудесный аромат вяленой воблы».
«Разговоры поутихли, и снова за свое взялся «Водоканал», — возмущаются рязанцы.
Люди боятся пить воду с рыбным запахом и мыться ей. Жильцы трех корпусов дома №57 на Касимовском шоссе рассказали о появлении красных пятен на коже.«Мы переехали 14 декабря. С тех пор у меня постоянно красные пятна на руках. А после душа так вообще кожу снять хочется, все чешется и жжется, все тело в красных пятнах», - отметила одна из горожанок.
Напомним, в конце января 35 тысяч рязанцев
В «Водоканале» РЗН. инфо
На прошлой неделе прокуратура заявила, что называть рязанскую воду с рыбным запахом качественной
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