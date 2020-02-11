Сорокина рассказала о проверке «рыбной» воды в Рязани

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В Рязани обсудили проблему
Как отметила Елена Сорокина, с самого начала возникновения проблемы создан оперативный штаб по ее решению. Каждые восемь часов информация о текущей ситуации предоставляется вице-губернатору региона Игорю Грекову, у которого этот вопрос находится на контроле. Исследования воды проводят ежечасно аккредитованные лаборатории «Водоканала». Ежедневные пробы воды берут специалисты Роспотребнадзора.
«По всем взятым пробам микробиологические показатели воды — в норме и ни разу не были превышены. А санитарно-гигиенические показатели, в частности, один из них (запах), был превышен на один балл. Произошло это вчера», — сказала Елена Сорокина.
Она добавила, что основными причинами возникновения неприятного запаха «являются аномальные погодные условия, обмеление Оки, состояние водозабора, который нуждается в реконструкции, и изношенность труб».
«Мы перешли на других поставщиков воды для улиц, где жители ощущали этот рыбный запах. Сейчас прорабатывается несколько вариантов решения этого вопроса. В ближайшее время будет найден наиболее оптимальный, — сказала Сорокина, заверив, что проблема будет решена и угрозы безопасности для людей нет.
Любимов отметил, что правительство готово «оказать необходимую помощь» в решении проблемы.
«Действительно, при таких условиях неприятно пользоваться водой и даже страшно. Надо срочно искать решение, чтобы этого не повторялось впредь, и мы были уверены, что люди получают качественную воду», — сказал губернатор.
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