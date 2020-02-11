Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:49, 11 февраля 2020 51
 0    0

Сорокина рассказала о проверке «рыбной» воды в Рязани

Сорокина рассказала о проверке «рыбной» воды в Рязани

В Рязани обсудили проблему «рыбной» воды, на которую продолжают жаловаться горожане Губернатор Николай Любимов попросил главу администрации Елену Сорокину пояснить «сложившуюся ситуацию», сообщил сайт регионального правительства.

Как отметила Елена Сорокина, с самого начала возникновения проблемы создан оперативный штаб по ее решению. Каждые восемь часов информация о текущей ситуации предоставляется вице-губернатору региона Игорю Грекову, у которого этот вопрос находится на контроле. Исследования воды проводят ежечасно аккредитованные лаборатории «Водоканала». Ежедневные пробы воды берут специалисты Роспотребнадзора.

«По всем взятым пробам микробиологические показатели воды — в норме и ни разу не были превышены. А санитарно-гигиенические показатели, в частности, один из них (запах), был превышен на один балл. Произошло это вчера», — сказала Елена Сорокина.

Она добавила, что основными причинами возникновения неприятного запаха «являются аномальные погодные условия, обмеление Оки, состояние водозабора, который нуждается в реконструкции, и изношенность труб».

«Мы перешли на других поставщиков воды для улиц, где жители ощущали этот рыбный запах. Сейчас прорабатывается несколько вариантов решения этого вопроса. В ближайшее время будет найден наиболее оптимальный, — сказала Сорокина, заверив, что проблема будет решена и угрозы безопасности для людей нет.

Любимов отметил, что правительство готово «оказать необходимую помощь» в решении проблемы.

«Действительно, при таких условиях неприятно пользоваться водой и даже страшно. Надо срочно искать решение, чтобы этого не повторялось впредь, и мы были уверены, что люди получают качественную воду», — сказал губернатор.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 5 686
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 2 810
Изменился режим работы рязанских МФЦ
10:51, 6 февраля 2020 1 798
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
11:58, 30 января 2020 6 733
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
11:10, 29 января 2020 2 795
Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом 2
Все новости
Форум