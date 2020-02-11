Любимов заявил, что пользоваться «рыбной» водой «неприятно и страшно»

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На заседании регионального правительства во вторник, 11 февраля, губернатор Николай Любимов заявил, что пользоваться
«Надо сделать так, чтобы не было этого запаха у воды, и она была в норме по всем показателям, и чтобы люди не испытывали дискомфорта. Действительно, при таких условиях неприятно пользоваться водой и даже страшно. Надо срочно искать решение, чтобы этого не повторялось впредь, и мы были уверены, что люди получают качественную воду», — сказал губернатор.
Он подчеркнул, что правительство готово оказать «необходимую помощь» в решении проблемы.
Напомним, мэр Рязани Елена Сорокина
В конце января вода с неприятным запахом
В «Водоканале» РЗН. инфо
На прошлой неделе прокуратура заявила, что называть рязанскую воду с рыбным запахом качественной
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