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14:13, 11 февраля 2020 280
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Любимов заявил, что пользоваться «рыбной» водой «неприятно и страшно»

Любимов заявил, что пользоваться «рыбной» водой «неприятно и страшно»

На заседании регионального правительства во вторник, 11 февраля, губернатор Николай Любимов заявил, что пользоваться «рыбной» водой, на которую продолжают жаловаться рязанцы, «неприятно и даже страшно». Его слова опубликованы на сайте регионального правительства.

«Надо сделать так, чтобы не было этого запаха у воды, и она была в норме по всем показателям, и чтобы люди не испытывали дискомфорта. Действительно, при таких условиях неприятно пользоваться водой и даже страшно. Надо срочно искать решение, чтобы этого не повторялось впредь, и мы были уверены, что люди получают качественную воду», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что правительство готово оказать «необходимую помощь» в решении проблемы.

Напомним, мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, как в городе проверяют «рыбную» воду.

В конце января вода с неприятным запахом текла из кранов домов примерно 35 тысяч рязанцев в разных районах города.

В «Водоканале» РЗН. инфо рассказали о причинах появления «рыбного» запаха у воды. Из-за запаха перешли на другой водозабор из Оки.

На прошлой неделе прокуратура заявила, что называть рязанскую воду с рыбным запахом качественной рано.


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