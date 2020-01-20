В рязанском «Водоканале» рассказали о причинах появления «рыбного» запаха у воды

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Фото: Pixabay.com
В рязанском «Водоканале» прокомментировали жалобы рязанцев на «рыбный» запах воды. В понедельник, 20 января, главный инженер предприятия Юрий Феоктистов заверил корреспондента РЗН. инфо, что зловоние не отразится на здоровье людей.
«Район Кального запитывается из Оки, а запахи реки и тины иногда очень трудно удалить. Но несмотря на неприятный запах, вода соответствует всем нормам и безопасна для здоровья горожан», — подчеркнул Феоктистов.
На момент публикации новости в «Водоканал» поступило лишь две жалобы из Кального на неприятный запах воды.
«Каждую заявку мы отрабатываем: выезжает лаборатория, которая проверяет качество воды», — заключил собеседник.
Ранее жители центра, Кального и Песочни
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