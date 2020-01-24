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В Рязани из-за рыбного запаха перейдут на другой водозабор из Оки. Об этом в пятницу, 24 января, РЗН. инфо сообщили в лаборатории «Водоканала».
«Мы приняли кардинальное решение: сменить место водозабора в Оке. Запах воды должен нормализоваться сегодня вечером или завтра утром», — отметили в лаборатории.
Напомним, с начала недели рязанцы жалуются на рыбный запах воды. Ранее в «Водоканале» заверили, что вода безопасна для людей.
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