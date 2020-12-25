Минздрав: четверых пострадавших в аварии с автобусом доставит в Рязань санавиация

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Прокуратура области сообщила о гибели четырех человек и 13 пострадавших. По данным оперштаба, в больницу попали 11 человек. Известно об их состоянии.

Рязанский минздрав сообщил РЗН. инфо, что четверых пострадавших в аварии с автобусом из Скопинского района в Рязань доставит санавиация. Еще семерых перевезут на машинах.

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.

Прокуратура области сообщила о гибели четырех человек и 13 пострадавших. По данным оперштаба, в больницу попали 11 человек. Известно об их состоянии.

Часть трассы после аварии перекрыли.

После аварии в МЧС открыли горячую линию.

Появились фотографии с места ДТП. Туда приехали рязанский вице-губернатор и министры.