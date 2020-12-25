Дорожники рассказали о состоянии трассы в момент аварии с автобусом в Рязанской области

Пресс-служба «ФКУ Упрдор Москва-Волгоград» сообщила о состоянии трассы в момент аварии с автобусом в Рязанской области. ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе примерно в 3:10.

Пресс-служба «ФКУ Упрдор Москва-Волгоград» сообщила о состоянии трассы в момент аварии с автобусом в Рязанской области. ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10.

В момент аварии осадков не было, наблюдался сильный боковой ветер.

«Дорожное покрытие влажное (ночью на данном участке дороги дежурили три комбинированные дорожные машины, для обработки)», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что спецтехника израсходовала более 75 тонн противогололедных материалов.

Напомним, автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя.

По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Погибли один из водителей и трое пассажиров. В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Список пострадавших здесь.

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика.

Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.