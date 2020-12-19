Владимир Соловьев назвал рязанского вице-губернатора Бэтменом

Вечером в субботу, 19 декабря, Владимир Соловьев в прямом эфире на своем YouTube-канале «Соловьев LIVE» назвал рязанского вице-губернатора Игоря Грекова Бэтменом. Журналист обратил свое внимание на «совершенно восхитительный вопрос „беременной“ про Игоря Грекова», который прозвучал на пресс-конференции президента.
«Этот Греков постоянно кого-то спасает… Он регулярно всех спасает! Это какой-то Бэтмен, а не Греков! Черный плащ! — восклицает Соловьев. — Года не проходит, а он все постоянно спасает, спасает и спасает. Только есть моментик один странный: почему-то рязанцы говорят, что Греков никого не спасает».
После этого Соловьев показал ролик Mash с рязанцами, которые утверждают, что вице-губернатора не было во время эвакуации людей из-за пожара и взрывов в военном городке.
«Так он спасал теперь кого-то или нет?» — так и не понял журналист.
Он также начал рассуждать о журналистах, которые «задают вопросы, не проверив их достоверность».
Напомним, в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции президента рязанка Александра Безукладова попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек на пожаре.
В телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым рязанский вице-губернатор не смог назвать точное число спасенных.
РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор.
Позже спасенная вице-губернатором рязанка рассказала о случившемся.