Владимир Соловьев назвал рязанского вице-губернатора Бэтменом

Журналист обратил свое внимание на «совершенно восхитительный вопрос „беременной“ про Игоря Грекова», который прозвучал на пресс-конференции президента.

Вечером в субботу, 19 декабря, Владимир Соловьев в прямом эфире на своем YouTube-канале «Соловьев LIVE» назвал рязанского вице-губернатора Игоря Грекова Бэтменом. Журналист обратил свое внимание на «совершенно восхитительный вопрос „беременной“ про Игоря Грекова», который прозвучал на пресс-конференции президента.

«Этот Греков постоянно кого-то спасает… Он регулярно всех спасает! Это какой-то Бэтмен, а не Греков! Черный плащ! — восклицает Соловьев. — Года не проходит, а он все постоянно спасает, спасает и спасает. Только есть моментик один странный: почему-то рязанцы говорят, что Греков никого не спасает».

После этого Соловьев показал ролик Mash с рязанцами, которые утверждают, что вице-губернатора не было во время эвакуации людей из-за пожара и взрывов в военном городке.

«Так он спасал теперь кого-то или нет?» — так и не понял журналист.

Он также начал рассуждать о журналистах, которые «задают вопросы, не проверив их достоверность».

Напомним, в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции президента рязанка Александра Безукладова попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек на пожаре.

В телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым рязанский вице-губернатор не смог назвать точное число спасенных.

РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор.

Позже спасенная вице-губернатором рязанка рассказала о случившемся.