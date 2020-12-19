\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
-6°
Вск, 20
-10°
Пнд, 21
-6°
ЦБ USD 73.32 0.34 19/12
ЦБ EUR 89.83 0.54 19/12
Нал. USD 73.5 / 75.35 16:59
Нал. EUR 89.8 / 90.45 16:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
Вчера 13:41
4 660
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
4 737
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
6 673
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
15 842
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Владимир Соловьев назвал рязанского вице-губернатора Бэтменом
Журналист обратил свое внимание на «совершенно восхитительный вопрос „беременной“ про Игоря Грекова», который прозвучал на пресс-конференции президента.

Вечером в субботу, 19 декабря, Владимир Соловьев в прямом эфире на своем YouTube-канале «Соловьев LIVE» назвал рязанского вице-губернатора Игоря Грекова Бэтменом. Журналист обратил свое внимание на «совершенно восхитительный вопрос „беременной“ про Игоря Грекова», который прозвучал на пресс-конференции президента.

«Этот Греков постоянно кого-то спасает… Он регулярно всех спасает! Это какой-то Бэтмен, а не Греков! Черный плащ! — восклицает Соловьев. — Года не проходит, а он все постоянно спасает, спасает и спасает. Только есть моментик один странный: почему-то рязанцы говорят, что Греков никого не спасает».

После этого Соловьев показал ролик Mash с рязанцами, которые утверждают, что вице-губернатора не было во время эвакуации людей из-за пожара и взрывов в военном городке.

«Так он спасал теперь кого-то или нет?» — так и не понял журналист.

Он также начал рассуждать о журналистах, которые «задают вопросы, не проверив их достоверность».

Напомним, в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции президента рязанка Александра Безукладова попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек на пожаре.

В телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым рязанский вице-губернатор не смог назвать точное число спасенных.

РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор.

Позже спасенная вице-губернатором рязанка рассказала о случившемся.