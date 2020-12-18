РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор

В телефонном разговоре Александр Боков подтвердил, что они с вице-губернатором приехали на пожар почти одновременно «в третьем часу». Mash ранее сообщил, что Грекова там не было.

РЗН.инфо разобрался, кого и как спас вице-губернатор Игорь Греков. Корреспондент издания обратился за комментарием к главе Скопинского района Александру Бокову.

Именно он первым рассказал, что Игорь Греков спас женщину во время пожара. В телефонном разговоре Александр Боков подтвердил, что 7 октября они с вице-губернатором приехали на пожар почти одновременно «в третьем часу».

«У меня было запредельное состояние. По началу не было ясно, что ситуация критическая. Однако, при подъезде к воинской части все стало понятно, — рассказал Александр Боков. — Я выскочил из машины и побежал. Слышу сзади „Боков!“. Повернулся, это уже вице-губернатор подъехал. И тут мы услышали крики. Понимаете, не было понятно, кто кричит. Мужчина или женщина. Криков было много. Мы и побежали. Я в один подъезд, Греков в другой. Я инвалида выносил, Греков пожилую женщину».

Александр Боков говорит, что в такой суматохе он не смог посчитать, сколько людей спас Игорь Греков.

«Я видел троих. Потом ведь взорвался снаряд, я упал, Греков упал. Возможно, потерял сознание и нас контузило. Открываю глаза и вижу, что Греков мне кричит, понимаю, что кричит, а слов разобрать не могу», — добавил собеседник.

«Я видел троих. Потом ведь взорвался снаряд, я упал, Греков упал. Возможно, потерял сознание и нас контузило. Открываю глаза и вижу, что Греков мне кричит, понимаю, что кричит, а слов разобрать не могу», — добавил собеседник.

Корреспондент издания уточнил, что думает Александр Боков о заявлении, которое сделал местный житель Сергей Ожередов, заявивший, что не видел Грекова на пожаре.

«Я видел Ожередова, он тоже спасал людей, — объяснил Боков. — Они были на квадроциклах. Видел их пару секунд. Но, а вообще, вы понимаете, какая ситуация там была? Где там было кого разглядывать?»

Напомним, Mash нашел местного жителя Сергея Ожередова, который сказал, что не видел вице-губернатора на пожаре.

В четверг, 17 декабря, на пресс-конференции президента Владимира Путина Игорю Грекову попросили присвоить звание Героя России за спасение семи человек на пожаре.