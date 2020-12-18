Спасенная вице-губернатором рязанка рассказала о случившемся

Жительница Скопинского района Валерия Ремизова рассказала, как вице-губернатор Игорь Греков спас ее вместе с детьми во время взрывов и пожара в военном городке.

Жительница Скопинского района Валерия Ремизова рассказала, как вице-губернатор Игорь Греков спас ее вместе с детьми во время взрывов и пожара в военном городке.

Женщина пояснила, что 7 октября была дома и ждала, когда ребенок придет из школы. Первый взрыв она услышала во время обеда. Рязанка отметила, что не придала ему значения, уточнив, что «такое у них бывает».

По словам Ремизовой, сильным оказался только третий по счету взрыв, тогда «все задребезжало». Вместе с детьми она спряталась в ванной.

«Вижу дым, какие-то силуэты бегают, — рассказывает рязанка о том, что увидела, когда вышла из ванной на кухню. — Я испугалась, начала кричать „Помогите“. Слышу, что взрывы все сильнее, что меня никто не услышит. Сама я не выйду с двумя детьми…»

Женщина надеялась, что все само закончится.

«Слышу, кто-то бегает по подъезду, кричит. Тут слышу, кто-то дверь ломает. Забегает мужчина, такой… здоровый… из уха у него течет кровь. Берет моих детей и кричит: „Беги за мной“. Мы выбежали на улицу, на улице ничего не видно: осколки, все летит…»

Как вспоминает Ремизова, мужчина посадил их в машину и спросил, нужна ли помощь. Женщина отказалась.

«Я боялась, что моя бабушка осталась в части», — добавила она. По ее словам, мужчина попросил, чтобы ее вместе с детьми эвакуировали, а сам побежал назад в часть.

«Нас эвакуировали, со временем я встретилась со своей бабушкой», — говорит рязанка.

На следующий день она узнала, что ее спас Игорь Греков.

«Я хочу сказать ему большое спасибо, что спас меня и моих детей. Что пожертвовал… рисковал ради нас. Большое спасибо!»

Напомним, в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции президента Владимира Путина попросили присвоить Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек на пожаре.

Позже Mash нашел рязанцев, усомнившихся в «героизме» Игоря Грекова. В телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым рязанский вице-губернатор не смог назвать точное число спасенных.

Греков заявил, что не считает себя героем.

РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор.