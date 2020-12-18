Опубликован телефонный разговор Караулова и Грекова

Журналист спросил у Грекова, скольких людей он спас. Караулов также решил подшутить над журналистом Насоновым.

Опубликован телефонный разговор журналиста Андрея Караулова и вице-губернатора Игоря Грекова. Запись появилась на YouTube-канале Караулова.

Журналист спросил у чиновника, скольких людей он спас. Греков начал называть фамилии, а позже попытался вспомнить хронологию событий. Он сообщил, что поехал на пожар в день взрывов в поселке Желтухинский Скопинского района.

«Полезли в квартиру, вынесли тетку, не одну. Сзади что-то рвануло. Вынесли ее, пошли опять», — сказал Греков Караулову по телефону.

Журналист спросил вице-губернатора, зачем рязанка Александра Безукладова попросила для него звание Героя России. Игорь Греков предположил, что она «хотела продвижения для мужа», который работает в рязанском правительстве. Караулов спросил политика о ценах Новорязанской ТЭЦ.

Греков сообщил, что не готов сейчас говорить о цифрах.

Позже Караулов связался с журналистом Антоном Насоновым и предложил ему купить «сценарий» травли Игоря Грекова. Насонов предложил прислать ему сценарий. Караулов в конце разговора раскрыл свое настоящее имя, заявив, что таким образом он разыграл Насонова.

Ранее РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор.

Напомним, журналист Караулов пообещал подать в суд на «беременную» рязанку с пресс-конференции Владимира Путина.