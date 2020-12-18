\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
-3°
Сбт, 19
-6°
Вск, 20
-9°
ЦБ USD 73.32 0.34 19/12
ЦБ EUR 89.83 0.54 19/12
Нал. USD 73.5 / 74.8 16:59
Нал. EUR 89.8 / 90.45 16:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
7 часов назад
1 712
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
Вчера 14:28
2 716
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
4 702
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
13 826
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Опубликован телефонный разговор Караулова и Грекова
Журналист спросил у Грекова, скольких людей он спас. Караулов также решил подшутить над журналистом Насоновым.

Опубликован телефонный разговор журналиста Андрея Караулова и вице-губернатора Игоря Грекова. Запись появилась на YouTube-канале Караулова.

Журналист спросил у чиновника, скольких людей он спас. Греков начал называть фамилии, а позже попытался вспомнить хронологию событий. Он сообщил, что поехал на пожар в день взрывов в поселке Желтухинский Скопинского района.

«Полезли в квартиру, вынесли тетку, не одну. Сзади что-то рвануло. Вынесли ее, пошли опять», — сказал Греков Караулову по телефону.

Журналист спросил вице-губернатора, зачем рязанка Александра Безукладова попросила для него звание Героя России. Игорь Греков предположил, что она «хотела продвижения для мужа», который работает в рязанском правительстве. Караулов спросил политика о ценах Новорязанской ТЭЦ.

Греков сообщил, что не готов сейчас говорить о цифрах.

Позже Караулов связался с журналистом Антоном Насоновым и предложил ему купить «сценарий» травли Игоря Грекова. Насонов предложил прислать ему сценарий. Караулов в конце разговора раскрыл свое настоящее имя, заявив, что таким образом он разыграл Насонова.

Ранее РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор.

Напомним, журналист Караулов пообещал подать в суд на «беременную» рязанку с пресс-конференции Владимира Путина.