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Mash нашел рязанцев, усомнившихся в «героизме» Игоря Грекова
Ранее Игорю Грекову попросили присвоить звание Героя России за спасение семи человек на пожаре. Начальник пожарной войсковой части Игорь Герасимчук сообщил, что была создана группа по эвакуации населения.

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков не спасал людей во время взрывов в воинской части в Скопинском районе. Об этом сообщил Mash.

В четверг, 17 декабря, на пресс-конференции президента Владимира Путина Игорю Грекову попросили присвоить звание Героя России за спасение семи человек на пожаре.

«По словам рязанца Сергея Ожередова, в пожаре в Скопинском районе геройствовали несколько человек: он, начальник местной пожарной службы и еще 3-4 знакомых. Лазили по квартирам, дышали дымом и помогли каждому выбраться наружу. Где был в этот момент Греков? Греков стоял в сторонке. После он торжественно принимал тех, кого уже вывели (прям под камерами). И «под вывеской «мы спасаем» зарабатывал бонусы и премии», — сообщил Mash со ссылкой на рязанца Сергея Ожередова.

Начальник пожарной войсковой части Игорь Герасимчук сообщил, что была создана группа по эвакуации населения.

«Я как начальник пожарной войсковой части 55443-РК заявляю, что Грекова не было», — сказал мужчина.