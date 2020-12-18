Mash нашел рязанцев, усомнившихся в «героизме» Игоря Грекова

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков не спасал людей во время взрывов в воинской части в Скопинском районе. Об этом сообщил Mash.
В четверг, 17 декабря, на пресс-конференции президента Владимира Путина Игорю Грекову попросили присвоить звание Героя России за спасение семи человек на пожаре.
«По словам рязанца Сергея Ожередова, в пожаре в Скопинском районе геройствовали несколько человек: он, начальник местной пожарной службы и еще 3-4 знакомых. Лазили по квартирам, дышали дымом и помогли каждому выбраться наружу. Где был в этот момент Греков? Греков стоял в сторонке. После он торжественно принимал тех, кого уже вывели (прям под камерами). И «под вывеской «мы спасаем» зарабатывал бонусы и премии», — сообщил Mash со ссылкой на рязанца Сергея Ожередова.
Начальник пожарной войсковой части Игорь Герасимчук сообщил, что была создана группа по эвакуации населения.
«Я как начальник пожарной войсковой части 55443-РК заявляю, что Грекова не было», — сказал мужчина.