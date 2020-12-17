Греков заявил, что не считает себя героем

Рязанка попросила о присвоении Грекову звания у Владимира Путина на ежегодной конференции президента. Она рассказала, что Греков спас во время пожара в Скопинском районе семерых человек, среди которых были старики и дети.

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, которому рязанка Александра Безукладова попросила присвоить звание Героя России, заявил, что не считает себя достойным этой награды. Об этом передает ТАСС.

Я не считаю свой поступок геройским, потому что делал то, что должен. Уверен, так поступили бы многие на моем месте. Я помогал тем, кто во мне нуждался. Думаю, что для звания Героя России оценка моих действий преувеличена, я недостоин этой награды", — сказал Греков.

Напомним, рязанка попросила о присвоении Грекову звания у Владимира Путина на ежегодной конференции президента.

Она рассказала, что Греков спас во время пожара в Скопинском районе (взрывы на военной части) семерых человек, среди которых были старики и дети.