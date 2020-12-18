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«Беременная» рязанка объяснила, почему попросила Путина наградить вице-губернатора
Представляющая издание «МК в Рязани» Александра Безукладова объяснила «Газете.Ru», почему попросила Владимира Путина наградить вице-губернатора Игоря Грекова. Она пояснила, что не согласовывала свою просьбу с рязанским чиновником.

Представляющая издание «МК в Рязани» Александра Безукладова объяснила «Газете.Ru», почему попросила Владимира Путина наградить вице-губернатора Игоря Грекова. Она пояснила, что не согласовывала свою просьбу с рязанским чиновником. По словам Безукладовой, о спасенных Грековым людях она узнала от них самих.

«Про вопрос он не знал. О спасении людей нам рассказали сами жители, в том числе одна из спасенных — мать двоих детей. У нас есть копия обращения к Путину», — сказала женщина, которая выступала на пресс-конференции президента с табличкой «Я беременна».

Безукладова утверждает, что не знакома лично с Грековым и не знает его реакцию на свою просьбу.

«Со мной он не связывался, — добавила рязанка. — Греков очень непубличный человек. Видела его лишь на мероприятиях. В просьбах об интервью были отказы».

Напомним, в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции президента Безукладова попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек на пожаре.

Позже Mash нашел рязанцев, усомнившихся в «героизме» Игоря Грекова. В телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым рязанский вице-губернатор не смог назвать точное число спасенных.

РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор.

Позже спасенная вице-губернатором рязанка рассказала о случившемся.