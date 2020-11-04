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Рязанские общественники потребовали уволить замруководителя Росприроднадзора
В документе говорится, что с 5 октября в городе фиксировались выбросы, которые «накрывали весь город». Общественники предложили направить в Рязань оснащенные лаборатории и определить источники выбросов.

Рязанские общественники потребовали уволить замруководителя регионального Росприроднадзора Виктора Барабаша. Письмо они направили руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлане Радионовой. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте».

В документе говорится, что с 5 октября в городе фиксировались выбросы, которые «накрывали весь город».

«Были зафиксированы превышение ПДК по сероводороду более чем в 20 раз… Основные источники атмосферного загрязнения в городе — предприятия промышленности федерального контроля и надзора. Превышение ПДК вредных веществ в воздухе фиксируется уже очень продолжительное время. Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора по Рязанской области не может определить источники выбросов и не прикладывает достаточных усилий по устранению столь катастрофической ситуации с воздухом в Рязани», — говорится в сообщении.

Общественники предложили направить в Рязань оснащенные лаборатории и определить источники выбросов.

Напомним, в октябреРязань «накрыло» запахом навоза. За несколько часов запах добрался до Кального, центра города и даже Солотчи. Утром 7 октября вонь в областном центре началась уже с самого утра. Редакция собирала комментарии горожан в соцсетях и пыталась выяснить источник запаха.

После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.

В минприроды также рассказали о результатах проверок.

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