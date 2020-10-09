Природоохранная прокуратура проверит жалобы на вонь в Рязани

После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.

Рязанская природоохранная прокуратура проверит жалобы на вонь в Рязани 6-7 октября. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил надзорный орган.

«Межрайпрокуратурой с привлечением лаборатории Минприроды Рязанской области проводятся мероприятия по определению возможных источников выбросов загрязняющих веществ», — отметила пресс-служба.

Напомним, во вторник, 6 октября, Рязань со стороны Песочни «накрыло» запахом навоза. За несколько часов запах добрался до Кального, центра города и даже Солотчи. Утром 7 октября вонь в областном центре началась уже с самого утра. Редакция собирала комментарии горожан в соцсетях и пыталась выяснить источник запаха.

После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.

В минприроды также рассказали о результатах проверок.

Рязанский нефтезавод раскрыл результаты проверок воздуха.