Назван лауреат Нобелевской премии мира

На Нобелевскую премию мира выдвигали президента России Владимира Путина.

Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира за 2020 год. Им стала Всемирная продовольственная программа — крупнейшая гуманитарная организация, помогающая неимущим в развивающихся странах, сообщили в Twitter .

Продовольственную программу ООН наградили «за усилия в борьбе с голодом, за вклад в создание условий для достижения мира в зонах конфликтов и за ведущую роль в попытках предотвратить использование голода как орудия войны и конфликтов».

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по литературе, по химии, по физике, в области физиологии и медицины.

На Нобелевскую премию мира выдвигали президента России Владимира Путина.