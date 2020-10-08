Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

Ранее стали известны лауреаты премии в области физиологии и медицины, физики, а также в области химии.

В четверг, 8 октября, в Стокгольме огласили лауреатов Нобелевской премии в области литературы. Награду присудили американской поэтессе Луиз Глюк.

Нобелевский комитет отметил, что писательница получила награду за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».

Напомним, ранее стали известны лауреаты премии в области физиологии и медицины, физики, а также в области химии. 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 12 октября определят обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.